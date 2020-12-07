«В Фирсове есть элементы психопатии»: подруга покойной Легкоступовой высказалась о ее муже

Близкие певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся в августе этого года, уверены в том, что ее смерть была насильственной. Дочь исполнительницы Анетта Бриль намерена инициировать возбуждение уголовного дела против мужа своей матери. Девушка подозревает, что Юрий Фирсов причастен к смерти Валентины Легкоступовой.

Есть все основания это предполагать и у близкой подруги покойной певицы Ольги Зарубиной. Женщина считает, что супруг Валентины Валерьевны мог издеваться над ней, применяя разные психологические техники.

«В Фирсове есть некий элемент психопатии, — сказала Ольга Зарубина в интервью Teleprogramma.pro. — И он относится к числу психопатов. Психопаты, безусловно, садисты и могут повышать свою самооценку с помощью сексуальных извращений».

В пользу своей версии Ольга Зарубина вспомнила о том, как Фирсов не давал Валентине Легкоступовой ни с кем общаться, никуда не выпускал ее из дома. Ольге также кажется странным стремление Юрия Фирсова не только расписаться с Валентиной в загсе, но и обвенчаться. Певица полагает, что все это он делал только для того, чтобы Легкоступова поверила в его искреннюю любовь.

Зарубина уверена, что ее подруга не была счастлива рядом с этим мужчиной и вряд ли любила его.

«Когда человек влюблен, он летает, — уверена Ольга Зарубина. — У него и глаза другие, и взгляд. А она же была поникшая, несчастная и вся в каких-то болячках».

Смотрите также