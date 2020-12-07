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Игорь Угольников экстренно госпитализирован с коронавирусом

Известный продюсер находится на лечении в одной из столичных клиник.

Игорь Угольников экстренно госпитализирован с коронавирусом
Игорь Угольников. Фото: instagram.com/igorugolnikov/

7 декабря стало известно о госпитализации популярного шоумена и продюсера Игоря Угольникова. Причина — двустороннее воспаление легких на фоне коронавируса.

Как сообщается, первые симптомы заболевания у 57-летнего Игоря Угольникова появились еще две недели назад. Диагноз был подтвержден положительным тестом на CoViD-19.

Амбулаторное лечение на протяжении нескольких дней не дало позитивных результатов. После компьютерной томографии, показавшей, что у Игоря Угольникова сильное поражение легких, врачи приняли решение поместить его под свое наблюдение.

По оценкам медиков, их звездный пациент находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает телеграмм-канал Mash.

Стоит отметить, что среди звезд шоу-бизнеса немало тех, кто болен или уже перенес коронавирус. Публичным людям трудно находиться в постоянной самоизоляции.

Как правило, многие знаменитости продолжают вести активный образ жизни, много работают, общаются с поклонниками и коллегами.

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