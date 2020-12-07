«Счастье рядом»: Костомаров зажигательно станцевал с девятилетней дочерью

У олимпийских чемпионов Романа Костомарова и Оксаны Домниной подрастают двое детей. Настя появилась на свет в 2011 году, когда звездные родители еще не были в официальном браке. Позже они даже расходились, но в 2014 году Роман все-таки сделал предложение Оксане. Спустя два года, в семье родился сын Илья. В своем Instagram фигурист опубликовал видеоролик, на котором они зажигательно танцуют с Настей.

«Моя доча! Счастье рядом и звезды вокруг!!! Настоящее счастье!» — написал Костомаров.

Фанаты спортсмена оценили ролик.

«Восхищаюсь Вами! Супер папа с красавицей дочей! Какие классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» Роман выступает в паре с телеведущей Региной Тодоренко, а Оксана – с актером Вольфгангом Черни.

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