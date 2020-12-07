«Что это у тебя?»: Асмус поиграла с дочкой от Харламова в слаймы

Шестилетняя Настя показала, какое «золото Геленджика» у нее есть.

32-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус воспитывает дочку Настю от шоумена Гарика Харламова. После развода родителей девочка осталась с мамой, но отец уделяет малышке не меньше внимания.

Насте уже 6 лет, и девочка учится в первом классе. И как и все дети ее возраста, обожает популярные слаймы – жидкие липучие массы, которые часто начинены самыми разными добавками в виде бус, страз и блесток. Накануне девочка, сидя с мамой на кухне, достала свои любимые игрушки, и мама поспешила уточнить:

— Что это у тебя?, — спросила мама. — Я выиграла «Золото Геленджика», — посмеялась девочка.

Настя с большим удовольствием разминала «золотой» слайм, а потом показала, каким большим он может быть. «Вау!», — воскликнула мама.

«А вот мое золото», — имея в виду дочку, произнесла Асмус.

Напомним, в июне спустя восемь лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. И долгое время после официального заявления поклонники считали, что это шутка. Однако, все оказалось серьезнее некуда – суд уже расторг звездный брак.

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