По-молодежному: Левкин появился в свете с супругой, одевшись с ней в одном стиле

В первый день августа кинотеатр «Иллюзион» порадовал москвичей премьерой комедийного фильма Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Отечественные звезды поспешили отметиться в свете, что говорить – публика изголодалась по мероприятиям подобного рода.

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В числе узнаваемых лиц оказались Анна Седокова, Марианна Максимовская, Алена Апина, Аврора, Антон Комолов, Александр Ревва, Антон Носик, Алина Островская и Владимир Левкин с женой, сообщил сайт КП.

Бывший солист «На-на» предпочел стиль кэжуал, подобрав с Мариной Ичетовкиной молодежный фэмили лук. Артисты сделали акцент на припыленно-бежевом цвете: музыкант отметился в этом тоне в двубортном пиджаке, а его жена в бомбере. Динамичности стилю добавили джинсы. Левкин примерил брюки из классического денима, а его возлюбленная – скинни из белой ткани.

Отметим, что ранее в одинаковом стиле с близкими наряжался король российской поп-сцены Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. Певец улетел с ними и семьей Тимати на Крит.