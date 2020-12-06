«Чувствую себя нормально»: больной раком Олег Тиньков заговорил о выздоровлении

Более года назад у бизнесмена Олега Тинькова обнаружили онкологическое заболевание. В марте он заявил, что борется с тяжелой формой лейкемии, а в июле перенес трансплантацию костного мозга. В своем Instagram 52-летний Тиньков написал, что о полном выздоровлении можно будет говорить к середине следующего года.

«Чувствую себя нормально, но начался GVHD, или как говорят по-русски «реакция транспланта против хозяина», месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии… Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная… Если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!», — написал Тиньков.

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Сейчас бизнесмен уже гуляет, занимается банком, фондом своей семьи и по-прежнему ждет идей от неравнодушных людей. Тиньков задумал создать в России регистр стволовых клеток и изменить законодательство в сфере гематологии.

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