Бороться за главное: Тиньков заявил, что у него обнаружили лейкемию

Банкир признался, что теперь он сражается за самое ценное.

Бизнесмен Олег Тиньков сделал заявление о своем здоровье. В последнее время появлялись новости о том, что у банкира возникли сложности и он находится на лечении за границей.

На этот раз информацию распространили представители Тинькова в Лондоне. Сведения о проблемах со здоровьем были подтверждены.

«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало спекуляции особенно на фоне судебного процесса. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — передают помощники слова банкира.

Предприниматель отметил, что борьбу за жизнь он ведет с октября 2019 года, сообщает телеканал «360».

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорится в заявлении Тинькова.

Что касается судебного процесса, который упомянул миллиардер, то его обвиняют в сокрытии дохода и уклонении от уплаты налогов. На время следствия, которое ведется в США, он находится в своем доме в Лондоне под залог крупной суммы. В Минюсте Соединенных Штатов полагают, что бизнесмен скрыл более миллиарда долларов при выходе из американского гражданства в 2013-м году, пишет сайт argumenti.ru.

Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.