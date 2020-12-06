«Забрали Лизу и Варю»: Яна Поплавская поделилась редким фото с внучкой и падчерицей

Яна Поплавская с большим вдохновением и радостью рассказала подписчикам Instagram, что в эти выходные чувствовала себя невероятно счастливой.

Звезда провела их в обществе гражданского мужа Евгения Яковлева, его дочки Лизы и своей названной внучки Варвары. Компания отдохнула за городом, насладилась природой, снежным морозным днем и обществом друг друга.

«Забрали Лизу и Варю, девчонкам всегда хорошо вместе. А наш папа был в цветнике — кругом одни девочки», — поделилась Яна Поплавская.

Актриса добавила, что теперь все они с нетерпением ждут новогодних каникул, чтобы вновь встретиться и весело провести время.

Яна Поплавская рада, что сумела подружить наследницу гражданского мужа Лизу с дочкой своей невестки от первого брака Варварой. Кстати, девочка удивительно похожа на Яну Поплавскую, так что поклонники «Красной шапочки», впервые увидев совместно фото звезды с Варей, думали, что это ее родная внучка. Поплавская тогда объяснила, что получила «готовую внучку», когда женила старшего сына Клима.



Бабушкой же по-настоящему Яна Поплавская стала летом этого года. Внука Илария актрисе подарили сын Клим и его жена Евгения.

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