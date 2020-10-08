«Вот и встретились две Шапочки»: Яна Поплавская представила свою экранную наследницу

Актриса Яна Поплавская в Instagram поделилась кадром со своей экранной наследницей. На фотографии она запечатлена вместе с девочкой, которая, судя по всему, играет в каком-то детском спектакле роль Красной Шапочки. Как известно, много лет назад Поплавская сама стала известна на всю страну после выхода на экраны картины «Про Красную Шапочку».

«Вот и встретились Шапочки. Меня всегда охватывает удивительное ощущение тепла от того, с какой нежностью, неподдельной радостью и счастьем меня встречают дети, какие они настоящие. А взрослые люди, почему-то теряют этот дар, правда не все, и это счастье!» Яна Поплавская

«Яночка, моя самая любимая в мире. Всегда ждали Красную Шапочку на Новый год. Первого или второго января, когда ставили в программу, было такое счастье. Вы умница и дай Бог вам счастья», «Самые счастливые взрослые те, кто умеют радоваться и наслаждаться жизнью! Эти люди меньше болеют и живут долго. Они как будто светятся изнутри — светлые люди», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Поплавская уже давно счастлива со своим гражданским мужем радиоведущим Евгением Яковлевым. При этом общих детей у пары нет. Поплавская отмечала, что больше рожать в этой жизни она не намерена.