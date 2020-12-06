«Маленькие спортсмены»: Малинин показал архивное фото своих двойняшек

Совсем недавно двойняшкам Александра Малинина – Устинье и Фролу исполнилось по 20 лет. Со своими фанатами в Instagram музыкант решил поделиться архивным снимком, на котором дети были запечатлены еще малышами. Оба катались на лыжах и от души радовались этому процессу.

«Мои любимые маленькие спортсмены», — подписал фото Малинин.

Фанаты артиста не смогли пройти мимо столь трогательной публикации.

«Какие милые! Чудесная фотография! А годы летят…», — писали пользователи Сети.

Напомним, Александр – многодетный отец. У него есть старший сын Никита, который также пошел по его стопам и занимается музыкой. Широкую популярность он приобрел благодаря «Фабрике звезд-3» и песне «Котенок». Также у Малинина есть дочь Кира от Ольги Зарубиной. Двойняшек Устинью и Фрола ему подарила Эмма, врач по образованию, с которой он в браке более 20 лет.

Смотрите также: