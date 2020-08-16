«Занимайтесь спортом»: Александр Малинин показал свои тренировки

Певец Александр Малинин ведет здоровый образ жизни, катаясь на велосипеде. Короткое видео перед тренировкой он опубликовал в своем Инстаграме и пожелал подписчикам хорошего дня. Для занятий артист выбрал лимонного оттенка велокостюм и велотуфли.

«Всем прекрасного настроения! Занимайтесь спортом, берегите себя и будьте счастливы», — сказал Малинин.

На днях стало известно, что в ближайшее время музыкант может в третий раз стать дедом. Порадовать его обещала дочь Кира от второго брака. Эту новость тогда рассказала мать 35-летней девушки Ольга Зарубина. У Александра уже есть двое внуков – Платон и Арианна. Это дети Антона Малинина – сына его супруги Эммы.