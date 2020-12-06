«Сам уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле»: адвокат Ефремова рассказал о давлении

Михаил Ефремов, отбывая срок в белгородской колонии, вновь решил заявить о себе. На этот раз, по сообщениям СМИ, он отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Самое интересное, что сам Алешкин узнал о происходящем из Сети, ведь никаких заявлений в Невской коллегии адвокатов, где он состоит, не было. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Алешкина, у него с Ефремовым подписан договор, где на каждой из 8 страниц актер расписывался собственноручно. Адвокат готовился к кассации, на кону стоял вопрос о помиловании.

«Череда скандалов в СМИ, связанных с именем Ефремова, не заканчивается, поэтому от просьбы о помиловании пришлось отказаться: общество не готово. Да я и сам уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле. Давление идет со всех сторон, семья препятствует моей работе. Я устал от «скандалов, интриг, расследований», такой пиар мне не нужен», — цитирует издание Алешкина.

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В окружении Ефремова хотят разговоры о том, что его освобождения не хочет семья. По каким причинам – пока не известно.

Напомним, что Михаил Ефремов совершил ДТП в центре Москвы в начале июня. В результате аварии погиб водитель интернет-магазина Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения.

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