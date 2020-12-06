«Очень радостно»: Серов запечатлелся с Газмановым в кулуарах ВТБ Арены

Музыкальные итоги года по традиции подводят на «Песне года». Накануне в ВТБ Арене состоялся уже 49-й по счету фестиваль, на котором присутствовал весь российский шоу-бизнес, в том числе Александр Серов и Олег Газманов. После съемок они решили запечатлеться на память в кулуарах стадиона. Снимком Серов поделился в своем Instagram.

«Всегда очень радостно на Песне года встретить коллег, перекинуться парой слов, поздравить с Наступающим Новым годом и, конечно, пожелать здоровья, радости, мира и благоденствия», — написал Серов.

Фанаты артиста отреагировали на публикацию.

«Красивые артисты! Красивые и настоящие мужчины, Александр Николаевич, Вы самый лучший! Выглядите очень шикарно! Легенды», — писали пользователи Сети.

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