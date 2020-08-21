«Игорь — непростой человек»: Александр Серов высказался о ссоре с Крутым

Было время, когда между композитором и певцом пробежала черная кошка.

Музыкант Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своей ссоре с композитором Игорем Крутым. Как известно, они дружат уже не одно десятилетие. В свое время почти вместе приехали покорять Москву из Николаева и добились успеха в столице.

«Слухи и еще раз слухи. Обыкновенные житейские моменты. Никаких серьезных ссор между нами не было. Были нюансы. У него были песни, которые он отдавал другим исполнителям, но я не ревновал. Игорь непростой человек. У него сложный характер. Я непростой человек. Я не могу не признать его как композитора. Он сделал колоссальный рывок в развитии классической музыки. Он писал песни для Хворостовского, для Нетребко. Я думаю, что у нас ни один композитор такого не добился». Александр Серов

Включили в студии и запись слов Крутого о Серове. «Мы как родственники. Просто композитор не должен писать для одного автора. У нас сейчас все прекрасно в отношениях. Он из той моей жизни, когда был жив мой отец».

Игорь Крутой – один из самых выдающихся российских композиторов последних десятилетий. С Серовым в этом году они отметили 45-летие дружбы.