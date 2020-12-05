«Не в самом актуальном»: Михалкова в платье-свитере и молочном пальто прогадала с аутфитом

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова прославилась игрой в шоу «Уральские пельмени». Однако уже год звезда строит «сольную» карьеру и в настоящий момент задействована сразу в нескольких телевизионных проектах. Помимо известности, Михалкова еще и одна из самых ярких модниц шоу-бизнеса.

Длинноногая брюнетка обладает стройной фигурой и знает, как подчеркнуть свои достоинства при помощи одежды. Так, Михалкова вышла в свет в аутфите, состоящем из белого вязаного платья-свитера и пальто в тон. Она продемонстрировала свой образ в зеркале лифта, позируя себе для селфи.

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать модный прикид актрисы. Эксперт сначала похвалила девушку, а позже указала на существенный недочет в образе.

«Не многие отваживаются на светлое в осенне-зимний период, но Юлия Михалкова не из пугливых. На ней молочного оттенка пальто и вязаное платье, которому в пару телезвезда выбрала черные колготки. Также в образе сложно не заметить сумочку Dior. Все бы ничего, но вот платье-свитер не в самом актуальном формате. Вот если его использовать в качестве удлиненного верха и носить с джинсами, легинсами, брюками, то будет вполне себе современно. А вот платья сейчас лучше выбирать длины миди, и желательно свободно сидящие по фигуре», — экспертно заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Смотрите также