Лера Кудрявцева в вечернем платье оверсайз с мерцающим люрексом появилась в студии

49-летняя Лера Кудрявцева выглядит невероятно молодо. Девушка знает все достоинства своей внешности и умело пользуется этим в построении своих образов. Стройная фигура телеведущей позволяет ей выгуливать даже самые спорные модные тренды.

Накануне Кудрявцева предстала в студии шоу в серебристом платье с люрексом. Модель оверсайз звездная блондинка подпоясала так, что на талии собралась эффектная драпировка.

Актуальная длина платья – по колено – подчеркнула стройные ножки красавицы. Но не всем наряд понравился, он вызвал неоднозначные мнения у фолловеров Кудрявцевой.

«Как всегда сногшибательна», «Какая же вы Лерочка классная!!!», «Вы очень красивая!», «А мне че-т не очень платье», «Лера,вы супер,но платье мягко говоря не очень», «Не ваш цвет», «Ваще на Ваш стиль», — пишут в комментариях.

Кстати, Кудрявцева — мама двоих детей. Накануне она показала подросшую дочку Машу, которая научилась чистить мандарины.

Смотрите также