«Клянусь, каждый раз все сбывается»: Кети Топурия поделилась, как загадывает желания на Новый год

Загадывая желания под бой курантов, певица Кети Топурия не сжигает никаких бумажек — у нее есть другой проверенный годами способ попросить у судьбы исполнения своих мечтаний.

«Я с 11 лет залезаю под стол, когда бьют куранты. Ты встречаешь полночь под столом, загадываешь желание, ничего не жжешь. Клянусь, каждый раз, когда так делаю, все сбывается», — поделилась артистка с журналистами Teleprogramma.pro.

Интересно, рискнет ли в этом году Топурия лезть под стол, будучи беременной? Но уже точно известно, что 31 декабря звезда будет дома в окружении родных, чего с ней давненько не случалось. Певица рассказала, что впервые за 15 лет ей не придется работать в новогоднюю ночь, а значит праздник получится полностью семейным. Это вдвойне приятно, потому что совсем недавно Кети вышла замуж и снова будет встречать Новый год в статусе любимой жены.

больше по теме Беременная Топурия помогла дочке написать письмо Дедушке Морозу Пятилетняя Оливия перечислила свои добрые дела.

На столе у Топурии ожидаются блюда, которые любят грузины: сациви, чурчхела, козинаки. О том, что будут готовить другие звезды, вы можете узнать из предновогоднего материала Teleprogramma.pro.

Смотрите также: