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После подозрения на коронавирус несостоявшийся ведущий «Холостяка» появился на вечеринке у Бони

Светская львица устроила званый ужин в одном из пафосных ресторанов Москвы.

После подозрения на коронавирус несостоявшийся ведущий «Холостяка» появился на вечеринке у Бони
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Буквально неделю назад стало известно, что новый сезон «Холостяка» с Тимати остался без ведущего. Все дело в том, что у Дмитрия Кохно было подозрение на коронавирус, и он не смог улететь на съемки, которые проходят в Дубае. Тогда в своем микроблоге Кохно написал, что ждет повторных результатов.

Дмитрий Кохно и Виктория Боня
Дмитрий Кохно и Виктория Боня. Фото: Teleprogramma.pro

И вот совсем неожиданно Дмитрий появился на вечеринке по случаю празднования дня рождения Виктории Бони. Светская львица устроила званый ужин в одном из пафосных ресторанов Москвы по случаю своего 41-летия.

На мероприятие пришли многие друзья Виктории, среди которых экс-теннисист Марат Сафин, певица Анна Седокова и другие. Сама же Боня очаровала гостей вечера невероятным нарядом — на публике она появилась в платье, усыпанном камнями и стразами.

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