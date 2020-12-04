«Моя любовь»: певица Алсу поделилась редким фото с мужем

Несмотря на упорно ходившие слухи о разводе звездной пары певицы Алсу и ее супруга, бизнесмена Яна Абрамова, они вместе. И, судя по всему, счастливы вместе.

Четвертого декабря у мужчины день рождения, ему исполняется сорок три года. По этому случаю Алсу разместила в Instagram совместный с Яном Абрамовым снимок, на котором они запечатлены, судя по всему, во время праздничного ужина.

«С днем рождения, моя любовь», — подписала фото вокалистка.

Поклонники Алсу присоединились к поздравлениям, не забывая при этом делать комплименты певице и ее супругу.

«Очень красивая пара», «Какие же вы классные», «Потрясающие! С днем рождения! Будьте всегда такими счастливыми и влюбленными!», «Счастья и любви на долгие годы», — высказываются фанаты.



Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились 18 марта 2006 года. У супругов две дочери и сын. Выйдя замуж, певица Алсу стала редко появляться на сцене и в телевизионных эфирах. Но тем не менее поклонники прекрасно помнят и любят ее.

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