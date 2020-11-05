В ожидании большого будущего: Алсу зарегистрировала имя дочери как товарный знак

Юная Микелла может стать не только певицей, но и брендом.

Певица Алсу зарегистрировала товарный знак на имя своей дочери. Причем не один, а сразу четыре: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Так как самой девочке только 12 лет, певице пришлось зарегистрировать все на себя, сообщает интернет-канал Mash. Юридически под этими товарными знаками можно выпускать одежду, ювелирные украшения, парфюмерию, канцтовары, создавать рекламу. Издание предположило, что все это понадобится, когда юная артистка станет настоящей звездой и обрастет армией поклонников.

Девочка уже широко известна в России, правда, это связано со скандалом. Напомним, в прошлом году Микелла победила в вокальном шоу «Голос.Дети», однако позже выяснилось, что в этой победе имела место накрутка голосов. Первому каналу пришлось пересмотреть результаты состязания юных певцов и распределить победу между всеми финалистами.