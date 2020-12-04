«Кавалерили» за кулисами»: Елена Воробей показала постаревшего Геннадия Ветрова

Юмористка и пародистка Елена Воробей поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена со своими коллегами — Владимиром Винокуром и Геннадием Ветровым.

Звезда рассказала, что пересеклась с артистами на съемках программы, посвященной старому Новому году.

Елена Воробей утверждает, что им было весело не только во время съемочного процесса, но и после него. Артисты, которые давно не встречались из-за пандемии коронавируса, очень соскучились друг по другу.

больше по теме На три года младше нее: стало известно, за кого Елена Воробей собирается замуж

Так что, завершив работу, присели за накрытые столы и получили удовольствие от общения, а затем еще и запечатлелись на память. Елена Воробей призналась, что Геннадий Ветров и Владимир Винокур не отходили от нее ни на минуту.

«Мы все-таки собрались за маленьким столом с выпивкой и закусками, попили, попели, поели, побалдели и с легкой грустью разъехались по своим домам-городам. А Винокур и Геша Ветров за мной «кавалерили» за кулисами», — поделилась Елена Воробей в Instagram.

Подписчики пародистки удивились тому, как заметно постарел и сдал юморист Геннадий Ветров. Они пришли к выводу, что артист, вероятно, болен. И скорее всего, из-за болезни вынужден носить парик.

Смотрите также