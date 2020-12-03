«Организуем блиц-корпоративы»: Елена Воробей придумала, как заработать в новогодние праздники

Юмористка Елена Воробей в Instagram рассказала, что встретилась впервые за несколько лет со своим другом артистом и телеведущим Вадимом Галыгиным. По ее словам, при встрече они «травили анекдоты».

«Я Вадику говорю: «Давай организуем блиц-корпоративы». Выходим в Новый год на прямую связь с заказчиками и персонально в режиме онлайн по зуму или скайпу ты травишь анекдотики, я «жгу» пародии и шансон с элементами джаза. Обдумываем предложение. Всем добра и крепкого здоровья, оно очень нужно».

Елена Воробей

«Будем ждать», «Вы — потрясающая женщина! Был на вашем концерте четыре раза, когда вы приезжали в наш Благовещенск. Очень хочется увидеть снова в следующем году наш город в вашем гастрольном графике», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Елены Воробей сейчас в жизни новая любовь. Она встречается с неким мужчиной, который работает в государственной сфере. При этом артистка, как и другие звезды шоу-бизнеса, из-за отмены концертов в условиях пандемии переживает не лучшие времена.

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