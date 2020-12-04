У мамы на руках: Заворотнюк позировала на редком памятном фото с дочкой Милой

49-летняя Анастасия Заворотнюк — многодетная мама. У нее есть старшие дети: дочка Анна и сын Майкл. Они уже взрослые и живут самостоятельно. На протяжении нескольких лет наследница «моей прекрасной няни» работала в Штатах. А сейчас вернулась на родину, и уже переехала в отремонтированную квартиру. Девушка увлекается модой.

В новом браке с фигуристом Петром Чернышевым у Анастасии родилась младшая дочь — Мила. Первым кадром с малышкой актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» поделилась еще в марте 2019 года. Не так давно этот же кадр появился на одной из фан-страничек звезды. На фото Заворотнюк позирует с маленькой дочуркой на руках. При этом Мила улыбается своему папе. Для Петра этот ребенок стал первым.

Как говорила Анастасия, родить еще одного ребенка ее уговорил сын Майкл. Он как-то в разговоре сказал маме, что Петр вырастил их с сестрой как своих родных детей. Юноша был уверен, что отчим заслужил то, чтобы у него был и свой малыш. Тогда актриса и задумалась о пополнении в семье.

Теперь у Заворотнюк трое детей. Сообщив о том, что она снова стала мамой, Анастасия поделилась редким кадром с наследницей. С тех пор Мила подросла — ведь крохе уже исполнилось два годика. Но о своей семье Петр Чернышев распространяется крайне редко.

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