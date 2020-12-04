Счастливые и влюбленные: Заворотнюк в топе на бретелях предстала на памятном летнем кадре с Чернышевым

Этот снимок был сделан в Сочи. Как выяснилось, тогда актриса присоединилась к мужу после его гастролей, устроив ему сюрприз.

На одной из фан-страничек Анастасии Заворотнюк в Instagram появился ее памятный снимок, который ранее актриса сама публиковала в личном профиле. Отметим, что летнее фото было сделано еще два года назад в 2018-м. Тогда, по словам самой артистки, она приехала к мужу, устроив ему сюрприз. На самом деле в Сочи Петр Чернышев приезжал с гастролями. Вместе с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой он был задействован в мюзикле «Руслан и Людмила».

А уже по окончании тура, Анастасия приехала к возлюбленному, и они устроили мини-отпуск, ставшим по сути романтическим. Своего избранника «моя прекрасная няня» всегда считала идеальным семьянином. Замуж за фигуриста она вышла уже будучи мамой. У нее были дети от предыдущих отношений: дочка Анна и сын Майкл.

На памятном фото с мужем, которое было сделано два года назад, Анастасия позировала в топе на бретельках и имиджевых солнезащитных очках. Один из дней возлюбленные посвятили морской прогулке, проведя уикенд на катере.

«У мужа заслуженный отдых!! Ну, и я присоединилась с удовольствием», — говорила тогда актриса.

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