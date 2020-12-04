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«Пока небо серое»: Михалкова поделилась архивными кадрами, на которых повеселилась с детьми Гигинеишвили

Актриса воспитывает сына и дочь от известного режиссера.

«Пока небо серое»: Михалкова поделилась архивными кадрами, на которых повеселилась с детьми Гигинеишвили
Надежда Михалкова. Фото: instagram.com/nadiamixalkova

Надежда Михалкова воспитывает двух детей от Резо Гигинеишвили. Старшей дочери Нине 9 лет, а сыну Ивану — 7. После развода пара сохранила дружеские отношения. Режиссер даже публично поздравил бывшую жену с днем рождения в ее Instagram. Напомним, что в сентябре Надежде исполнилось 34 года. С фанатами актриса решила поделиться архивными кадрами, на которых весело проводит время с детьми на отдыхе.

«Пока серое небо опускается все ниже, нужно доставать архивы», — подписала видеоролик Михалкова.

Добавим, что этой осенью Надежда принимала участие в шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Но надолго задержаться на льду им не удалось — они первыми покинули проект.

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