«Тебе всегда 35»: Самойлова показала свою красавицу-маму

Жена Джигана, модель Оксана Самойлова поздравила свою маму Евгению Николаевну с днем рождения. 4 декабря родительница отмечает полувековой юбилей. Несмотря на цифру, женщина выглядит очень молодо.

«Тебе всегда 35, возраст он в душе! Ты все знаешь, я тебя очень люблююююю», — написала Самойлова.

Оксана поделилась снимком, на котором позирует вместе с мамой. Увиденное многих поклонников удивило — они заметили, как молодо выглядит мама Самойловой, и поспешили это задокументировать:

«Мама??? Я думала, это подруга», «Я думала сестра или подруга!!!», «Какая у вас красивая мама, здоровья вашей маме, ей повезло с такой дочкой как вы», «Какие красивые обалдеть», «Красотки! Как сестры», «Ваша мама красавица !!!», «Очень красивые и очень похожи», «Вау вот это у вас Мама», — пишут в комментариях.

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