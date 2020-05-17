Оксана Самойлова станцевала с мамой у шикарного бассейна

Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram видео, на котором она и ее мама танцуют у бассейна во дворе дома. Популярный музыкальный челлендж, облетевший уже весь интернет, покорил сердце и Оксаны Самойловой.

За долгое время на странице девушки появилась запись посвященная не детям и дому, а собственному развлечению. Переодевшись в одинаковые толстовки, жена Джигана и ее мама исполнили ритмичный танец.

Активная бабушка четверых внуков уже давно под пристальным вниманием фанатов Оксаны. Поклонники отмечают, что Елена Николаевна никак не выглядит на 50 лет, а на некоторых фотографиях даже кажется, что мать и дочь ровесницы. Подписчики отметили, что для своего возраста теща Джигана в прекрасной форме.

«Мама крутая», «Какая молодая мама», «Вот это я понимаю активный досуг», — написали поклонники. больше по теме «Я подаю на развод»: Оксана Самойлова сдержала слово Модель официально подала на развод с рэпером Джиганом.

В связи с последними событиями в семье популярного рэпера, осмелимся предположить, что бабушка приехала помочь дочери с детьми, которых у Оксаны уже четверо.