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Ирина Шейк в принтованном дениме и с самым трендовым аксессуаром года позировала для селфи

Стилист Анастасия Пахолкова отметила грамотное сочетание элементов в аутфите.

Ирина Шейк в принтованном дениме и с самым трендовым аксессуаром года позировала для селфи
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Супермодель Ирина Шейк давно стала иконой стиля. Каждый образ звезды мировых подиумов, даже самый повседневный или домашний, стилисты оценивают невероятно высоко.

На этот раз Шейк позировала для селфи в кресле салона красоты. Девушка выбрала для похода к мастеру принтованный буквами костюм из денима и грубые ботинки на шнурке.

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk/

Эксперт моды Анастасия Пахолкова заметила, насколько грамотно Ирина скомпоновала разные расцветки в одном луке.

«Образы Ирины зачастую легки и комфортны, этот аутфит — не исключение. На модели голубые джинсы и объемная джинсовая рубашка, в дополнение к которым всеми любимые армейские ботинки.

Необходимый атрибут всех и не только модниц — маска. У Ирины она леопардовая. Этот принт завоевал наши сердца в контексте одежды, обуви и банальных аксессуаров, а теперь и в предметах первой необходимости.

Что ж, образ невероятно прост и близок многим. «Изюм» здесь — в принтованности и грамотном сочетании букв и анималистичности», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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