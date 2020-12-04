Ирина Шейк в принтованном дениме и с самым трендовым аксессуаром года позировала для селфи

Супермодель Ирина Шейк давно стала иконой стиля. Каждый образ звезды мировых подиумов, даже самый повседневный или домашний, стилисты оценивают невероятно высоко.

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На этот раз Шейк позировала для селфи в кресле салона красоты. Девушка выбрала для похода к мастеру принтованный буквами костюм из денима и грубые ботинки на шнурке.

Эксперт моды Анастасия Пахолкова заметила, насколько грамотно Ирина скомпоновала разные расцветки в одном луке.

«Образы Ирины зачастую легки и комфортны, этот аутфит — не исключение. На модели голубые джинсы и объемная джинсовая рубашка, в дополнение к которым всеми любимые армейские ботинки.

Необходимый атрибут всех и не только модниц — маска. У Ирины она леопардовая. Этот принт завоевал наши сердца в контексте одежды, обуви и банальных аксессуаров, а теперь и в предметах первой необходимости.

Что ж, образ невероятно прост и близок многим. «Изюм» здесь — в принтованности и грамотном сочетании букв и анималистичности», — отметила имиджмейкер.