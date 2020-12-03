«Не умею раскрепощать парней»: 53-летняя Литвинова сделала откровенное признание

В творческие планы Ренаты Литвиновой, как и многих других звезд, тоже вмешалась пандемия. Из-за нее премьеру фильма «Северный ветер», в котором она выступила режиссером и сыграла роль, пришлось перенести на следующий год. Фанаты с нетерпением ждут этого момента, ведь картина была экранизирована по мотивам одноименного спектакля, который с 2017 года проходил в МХТ им. Чехова.

В «Северном ветре» снялась и дочь Литвиновой — 19-летняя Ульяна. Ее режиссер родила во втором браке с бизнесменом Леонидом Добровским. Кроме того, Литвинова призналась, что во время съемок она испортила откровенную сцену. Причиной тому — плохой поцелуй артиста.

«Мы в него столько всего влили… Не знаю, не умею раскрепощать парней», — призналась Литвинова Vogue.

Смотрите также: