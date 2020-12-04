«Жить дальше»: Ирина Безрукова назвала свою книгу самым плодотворным делом года

55-летняя актриса Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro. Звезда театра и кино ответила на многие вопросы о себе и своей жизни, в том числе, призналась, что сейчас ее внимания добивается «очень интересный мужчина». После развода в 2015 году с Сергеем Безруковым Ирина так ни с кем не нашла своего женского счастья, посвятив себя работе.

Этот год в творческом плане оказался не таким удачным – по понятным причинам. Многие спектакли в театре, где служит Безрукова, были отменены или перенесены. Поэтому она посвятила первое полугодие реализации своей цели:

«Самое плодотворное – полгода было потрачено на написание автобиографической книги, это моя первая книга», — рассказала звезда.

В своей книге «Жить дальше» актриса делится самыми сокровенным — трагичным и радостным. И постаралась сделать это максимально честно.

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