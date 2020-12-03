«Как я соскучилась!»: Анна Бузова в белоснежной шубке выгуляла новую сумочку Louis Vuitton

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна три недели назад перенесла инсульт. Девушке вовремя оказали необходимую помощь, она провела в больнице больше двух недель. Сейчас ее ненадолго отпускают из клиники, и Бузова-младшая с удовольствием проводит свободное время с близкими.

Ольга Бузова приняла участие в восстановлении сестры. По крайней мере, она постаралась сделать все возможное, чтобы поддержать Анну и окружить ее заботой. Бузова-старшая устроила дома настоящий праздник и подняла ей настроение новой сумочкой Louis Vuitton. Девушка поспешила выгулять обновку.

Анна Бузова отправилась на работу в свой бутик в белоснежной шубке из экомеха, а также с новой сумочкой. Она призналась:

«Как же я соскучилась по работе, вы даже представить себе не можете! Заехала ненадолго в офис, просто проконтролировать, как идет рабочий процесс!» — рассказала девушка.

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