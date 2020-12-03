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«Могло быть и хуже»: звезда «Холостяка» получила травму лица, упав с мотоцикла на Бали

21-летняя Лиза Адаменко даже благодарна жизни за такой урок.

«Могло быть и хуже»: звезда «Холостяка» получила травму лица, упав с мотоцикла на Бали
Лиза Адаменко поплатилась за то, что поехала кататься без шлема. Фото: instagram.com/lizaadamenko_/

Звезда седьмого сезона шоу «Холостяк», 21-летняя модель Лиза Адаменко попала в ДТП на Бали. 3 декабря девушка выложила в Instagram фотографии с ссадинами на лице и сообщила подписчикам, что получила ранения, когда в первый раз в жизни управляла мотоциклом без шлема.

«Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того чтобы его поднять и меня накрыло сверху моим немаленьким байком!» — рассказала Лиза, назвав эту историю комичной.

По словам девушки, после удара она чувствовала лишь легкое головокружение, а вот левая сторона ее красивого лица получила ощутимый урон. Благо больше царапин на теле модели не обнаружилось. Она даже не плакала от боли.

Лиза Адаменко
Лиза не побоялась показать подписчикам свои травмы. Фото: instagram.com/lizaadamenko_/

Адаменко отметила, что ей повезло с местом ДТП: байкерша перевернулась недалеко от виллы отзывчивых людей, которые оказали ей первую помощь и забрали ее с дороги вместе с мотоциклом.

Модель отнеслась к происшествию с оптимизмом и восприняла его, как жизненный урок. Восстанавливаясь после своей небольшой аварии, она посвящает время саморазвитию — к примеру, слушает лекции по сексологии.

«А лицо заживет. Как говорит мой любимый врач, могло быть и хуже», — оптимистично написала девушка.

Лиза пообещала своим подписчикам, что впредь будет осторожнее и уже никогда не сядет на байк без шлема.

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