Звезда «Холостяка» Лиза Адаменко: «На проект я шла найти свою любовь. И я ее нашла!»

На ТНТ продолжается романтический проект «Холостяк». Вот-вот и наступит финал конкурса – за сердце Антона Криворотова борются три красавицы и одна из них должна в конечном итоге получить кольцо.

В преддверии финала журналисты Teleprogramma.pro пообщались с фавориткой холостяка – Лизой Адаменко о шоу, о знакомстве с Криворотовым до проекта и о самоизоляции.

— С самого начала вы не скрывали, что были знакомы с Антоном Криворотовым до проекта. При каких обстоятельствах вы познакомились?

— Да, мы не скрывали, что знали друг друга до проекта. Но это личная история, я не хочу ее выносить

— Изменился ли Антон на проекте? Что удивило, а что, наоборот, разочаровало?

— Антон менялся во время проекта, и удивительно за этим наблюдать и быть с ним в этом прекрасном путешествии. Меня человек не разочаровывал, я в нем ни капли не разочарована и не разочаруюсь. Я могу быть только еще больше очарована и околдована этим человеком.

— Вы считаете Барбару своей основной соперницей?

— В этом проекте у меня нет конкуренток или соперниц, нет борьбы. Я сюда пришла, чтобы найти свою любовь. И я ее нашла, она во мне живет.

— Какие отношения у вас сложились с участницами проекта?

— Я обожаю своих девчонок. Практически со всеми я поддерживаю общение. С кем-то больше, с кем-то меньше. Но это тоже очень личные моменты. А все наши встречи и наши совместные эфиры вы можете наблюдать в Инстаграме.

— Как повлиял проект на вашу карьеру? Стали ли узнавать вас на улице?

— Да, проект усилил мою узнаваемость. И меня очень радует, что я вызываю интерес у молодого поколения, а также у взрослых осознанных людей. Контингент людей настолько обширен, что меня это очень сильно возбуждает, хочется для них больше и больше делать.

— Какие планы разрушил коронавирус? Как это отразилось на вашем заработке?

— Планы я не строю, так как это глупо. Я сейчас в максимальном удовольствии и счастье на природе со своей семьей. У меня есть баня, любимый кот. Поэтому никаких планов коронавирус не разрушил. Так как я стала блогером, на моем заработке коронавирус никак не отразился, даже наоборот увеличил его.

— Где вы территориально сейчас живете?

— Я нахожусь в Сибири со своей семьей наедине с природой. Мне всегда есть, что делать. Я медитирую, делаю практики и кайфую от того, что вижу и слышу вокруг себя.

— Как считаете, мир изменится после пандемии?

— Мир должен был отдохнуть. Я чувствую отдачу от природы, чувствую заряженность всего, что сейчас происходит. Без плохого не было бы хорошего, так что после этого нас ждет что-то хорошее. Нужно поверить во все, что ты можешь, в природу, полюбить себя. Тогда все будет хорошо!