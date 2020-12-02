«При первой проблеме звонишь своему мужчине»: Анна Семенович заговорила на личную тему

Звезда поп-сцены Анна Семенович, известная своими выдающимися формами, горюет по поводу того, что в современном мире становится неприличным транслировать гендерные преимущества. И в моде, и в других сферах превалирует унисекс.

С одной стороны, Анна Семенович не видит ничего плохого в том, что женщины перестают зависеть от мужчин, научились сами зарабатывать и прекрасно обходятся без поддержки сильного пола.

С другой, певица призналась, что тоскует по тому времени, когда женщине позволялось быть слабой, и решение сложных задач на себя брал мужчина, если он был в наличии, конечно.

«Я скучаю по тем временам, когда при первой проблеме звонишь своему мужчине, и он очень быстро и спокойно тебе помогает», — призналась Анна Семенович в Instagram.

Звезда добавила, что ей хотелось бы жить в мире, где дамы не берут на себя ответственность, а делегируют ее представителям сильного пола и часто пускают в ход свое главное оружие — женственность.

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