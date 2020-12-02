«Хорошо понимаю Ольгу»: Повереннова объяснила, почему поддерживает Бузову в «Ледниковом периоде»

Актриса заявила, что обожает людей, которые могут бросить вызов самим себе.

Дарья Повереннова поддержала Ольгу Бузову после провального выступления на шоу «Ледниковый период». Ведущая «Дома-2» и ее партнер Дмитрий Соловьев попали в номинацию. В комментариях к посту Бузовой Повереннова публично восхитилась Ольгой и ее твердым характером, за что звезду подвергли критике.

Отвечая на злобные выпады, Дарья Повереннова объяснила, что именно восхищает ее в телеведущей, вставшей на коньки. Актрисе импонирует способность Ольги Бузовой бросить вызов самой себе. Быть настойчивой и идти вперед, невзирая на критику.

«Я очень хорошо понимаю Ольгу и уважаю ее упорство и труд! Проще простого сдаться!» — написала Дарья Повереннова в Instagram.

Актриса вспомнила, как участвовала в проекте Первого канала «Цирк со звездами». Ей невероятно сложно давались трюки, было много критики со стороны жюри и телезрителей. Дарья Повереннова признается, что тогда ей было очень тяжело и обидно. Поддерживала в тот момент Дарью только Ксения Собчак, которая была в судейской бригаде.

«Как видите, я это не забыла!» — заключила Дарья Повереннова.

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