«Не могла дышать»: врачи советовали Бузовой отказаться от «Ледникового периода»

Рентген показал, что у певицы и телеведущей сломаны два ребра.

Врачи запретили певице и телеведущей Ольге Бузовой рисковать своим здоровьем и выходить на лед в рамках проекта «Ледниковый период», который с успехом идет на Первом канале. Выяснилось, что у звезды сломаны два ребра.

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра». Источник в медцентре

Как отмечают специалисты, если Ольга Бузова не прислушается к советам медиков, то ребра могут запросто проткнуть легкие, тогда последствия будут еще более печальными. Исполнительница серьезно рискует здоровьем, если, конечно, не снизит в ближайшее время физические нагрузки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Причем звезд уже несколько раз номинировали на выбывание. Сама Бузова не раз отмечала, что порой им занижают оценки, что, по ее мнению, не совсем объективно.

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