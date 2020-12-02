«Косноязычная, не могу говорить красиво»: Пегова рассказала о своих ранних комплексах

В этом году Ирине Пеговой исполнилось 42 года. Год выдался весьма насыщенным. Она принимает участие в нескольких проектах как актриса и катается на коньках в «Ледниковом периоде» в паре с Алексеем Тихоновым. Хотя, как призналась ранее Ирина, мотивации участвовать в проекте у нее уже нет. К слову, они являются самой возрастной парой шоу. О своем возрасте актриса говорит открыто и не скрывает, что колет ботокс. Правда, в рамках разумного. Но, как выяснилось, в молодости у нее было много комплексов по поводу принятия себя. Исправить ситуацию помогали книги, лекции и йога. Об этом Пегова рассказала 7days.

«Я косноязычная, не могу говорить красиво, не могу выразить свою мысль. Ржу как конь», — цитирует издание Пегову.

Также Ирина добавила, что самую грандиозную народную поддержку получила во время участия в проекте «Танцы со звездами».

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