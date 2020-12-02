«Хочется сбежать»: Ирина Пегова рассказала о выступлениях в «Ледниковом периоде»

Ирина Пегова согласилась принимать участие в шоу «Ледниковый период» еще в марте. По плану участникам предстояло тренироваться несколько месяцев, чтобы в сентябре выйти на лед подготовленными. Но пандемия внесла свои коррективы в график. В итоге времени на подготовку оказалось совсем мало.

В первый месяц, по признанию актрисы, она стирала ноги до кровавых мозолей, но сейчас все наладилось, хотя времени на подготовку номеров крайне мало. Тренировки приходится совмещать с жестким графиком съемок. А на постановку номера иногда удается выделить всего несколько часов.

Так было с номером, в котором Пегова предстала в образе Фриды Кало. Перед тем выступлением Алексей выпал из графика на 10 дней из-за воспаления легких. Как призналась Ирина в интервью 7days, уже после третьего номера ей хотелось покинуть проект, потому что атмосфера там совсем не ее.

«Я же вижу реакцию судей на последние выступления. У них нет отклика, и мне сразу скучно, хочется сбежать, хочется, чтобы меня быстрее выгнали. Нет мотивации», — цитирует издание Пегову.

Напомним, что Пегова и Тихонов являются самой возрастной парой шоу. Ирине в этом году исполнилось 42 года, а Алексею — 49.

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