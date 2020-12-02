Наташа Королева побаловала себя к Новому году меховым манто изумрудного цвета

Его она подобрала к силуэтному платью с эффектом мерцания.

Российский звезды, хоть и жаловались на этот год, который лишил из заработков, все-таки нашли в своих карманах деньги на дорогие подарки к Новому году. Причем побаловали они сами себя.

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К примеру, Лариса Гузеева приобрела для себя любимой к праздникам несколько золотых колец с драгоценными камнями. А Светлана Ходченкова — ювелирные часы с бриллиантами по цене квартиры в провинции.

Не смогла удержаться от соблазна приобрести роскошную вещь и Наташа Королева. Заглянув в один из модных домов, они купила изумрудное мерцающее платье по фигуре и манто из натурального меха в тон.

«Боже, какая роскошная женщина!», «Наташа, вам очень идет этот цвет», «Ничто так не красит женщину, как мех и бриллианты», «Очень красивая женщина в красивых мехах», — прокомментировали обнародованные фото певицы пользователи Сети.

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