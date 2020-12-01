«Лучше быть одной»: Ксения Бородина высказалась об отношениях после просмотра «Беспринципных»

Ксения Бородина любит обсуждать с подписчиками Instagram горячие темы. На этот раз ведущая реалити-шоу «Дом-2» заговорила об отношениях между мужчинами и женщинами в современном обществе.

Подвиг Ксению на разговор сериал «Беспринципные». По мнению теледивы, смешного в фильме мало. Бородина считает, что изменяющие мужчины и готовые закрывать на это глаза за подарки девушки — это очень печально.

Телеведущую возмущает то обстоятельство, что женщинам внушают: если они не будут легкодоступными, то останутся одни.

«А по мне, так лучше быть одной, чем с «бьющей ключом» личной жизнью, где смешались кони-люди, а реального «человека» так и нет», — высказалась Ксения Бородина в Instagram.

Звезда считает, что современная женщина уже может позволить себе не спешить замуж, только потому, что этого от нее требует общество.

Ксения уверена, что важны в первую очередь человеческие отношения, дружба, партнерство, а не суррогат, который продемонстрирован в сериале.

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