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Штраф: Ледовый дворец заплатит полмиллиона рублей за шоу Басты

Руководство спортивного комплекса грубо нарушило санитарные нормы при организации выступления рэпера.

Штраф: Ледовый дворец заплатит полмиллиона рублей за шоу Басты
Василий Вакуленко. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

Настоящим скандалом обернулось грандиозное шоу Василия Вакуленко, работающего под творческим псевдонимом Баста в Санкт-Петербурге. Исполнитель собрал полный Ледовый дворец зрителей, нарушив санитарные нормы, предписанные в период пандемии коронавируса.

Теперь спортивному комплексу грозит приличный штраф в пятьсот тысяч рублей. В отношении администрации Ледового дворца, не проконтролировавшей соблюдение масочно-перчаточного режима во время концерта рэпера Басты, уже составлен протокол.

Как сообщает ТАСС, материалы проверки уже переданы в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Там и будет вынесено решение о взыскании штрафа с руководства учреждения. Либо же будет принята еще более кардинальная мера — Ледовый дворец могут закрыть на три месяца.

Напомним, наделавший много шума концерт рэпера Басты состоялся 27 ноября. Мероприятие посетили порядка двух тысяч человек.

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