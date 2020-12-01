«Отрицай, не отрицай»: Шнуров сравнил Басту с полицаем во время войны

Музыкант иронично отметил, что его коллега нажился во время пандемии.

Скандал вокруг концертов рэпера Басты в Санкт-Петербурге продолжается. 1 декабря появилась новость о том, что Роспотребнадзор подал в суд на организаторов мероприятия в «Ледовом дворце» за слишком большое количество зрителей.

«Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей», — цитирует ТАСС главного санитарного врача страны Анну Попову.

В то время, как большинство звезд отказываются от больших концертов и жалуются на упавшие доходы, Баста собрал под одной крышей несколько тысяч своих поклонников. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уже осудил рэпера за такой поступок. Не остался в стороне и петербуржец Сергей Шнуров, который восседает вместе с Василием Вакуленко в креслах наставников шоу «Голос».

Лидер группировки «Ленинград», как это часто бывает, сочинил стихотворение на злобу дня. В нем он вспомнил полицаев, которые наживались на страдающем народе в годы войны, а в конце поставил рэпера с ними в один ряд.

«В их ряду теперь есть Баста — отрицай, не отрицай», — завершил стих Шнуров.

Напомним, что сам Василий Вакуленко заявил, что все требования эпидемической безопасности на его концерте были соблюдены и все необходимые разрешительные документы получены.

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