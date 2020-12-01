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«К бабушке в деревню»: Дмитрий Шепелев сбежал из Москвы

Телеведущий интригует, не называя место, в котором проводит отпуск.

«К бабушке в деревню»: Дмитрий Шепелев сбежал из Москвы
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев решил поиграть с подписчиками Instagram. Шоумен разместил фото, запечатлевшее его в салоне самолета. Под снимком Шепелев сообщил, что отправился в место, по которому очень скучал.

В сториз телеведущего появился снимок, сделанный во время перелета на небольшом воздушном судне.

«К бабушке в деревню», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Поклонники звезды принялись гадать, в какую из жарких стран он отправился отдыхать. Между тем для многих из них очевидно, что «под крылом самолета о чем-то поют» Мальдивские острова.

Дмитрий Шепелев улетел на Мальдивы
Вид из окна самолета, который перенес Дмитрия Шепелева «к бабушке в деревню». Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Вероятно, сам шоумен раскроет интригу немного позже. И сообщит, кто же составил ему компанию во время отпуска.

Напомним, у Дмитрия Шепелева уже давно роман с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. По некоторым данным, пара живет вместе. А недавно телеведущий рассказал, что он и его избранница в ближайшее время планируют приобрести новую квартиру.

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