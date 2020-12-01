Яблоко от яблони: Водонаева с длинноногой красоткой-мамой дефилировала в кожаных легинсах

Поклонники не могут поверить, что Ларисе Валентиновне 58 лет.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева после проекта не потеряла популярности, а наоборот, увеличила ее и приобрела армию поклонников в Сети, заведя микроблог и канал на видеохостинге. Девушка активно общается с фолловерами, публикует самый разный контент и неизменно получает восторженную обратную связь.

На этот раз Водонаева взорвала Интернет, разместив видеоролик с участием своей мамы, 58-летней Ларисы Валентиновны. Они вместе продефилировали в одинаковых туфельках и нарядах по салону красоты, и Алена призналась:

«Мамины ноги — это лучшая реклама кожаных брюк», — написала Водонаева.

Мама и дочка облачились в кожаные легинсы на шнуровке и черные лонгсливы, которые подчеркнули все достоинства фигуры каждой из девушек. Поклонники даже не сразу поняли, где Алена, а где — Лариса Валентиновна.

«Я в восторге от вас обоих, но мама — огонь!», «Чтобы я так выглядела в свои 50», «Ничего себе, у мамы фигура еще круче, чем твоя», «У Ларисы щиколотки красивей, подруга, прости», «Гены», «Ух ты! Мама красотка какая!», «Офигеть! Лариса — мой кумир», «Алена, вы сорвали генетический джекпот», «Рядом с Аленой идет молодая, красивейшая модель», «Я даже не знаю, у кого из вас ноги красивее. Все же у вашей мамы», «Фигурки — огонь», — пишут в комментариях.

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