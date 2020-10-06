«Напоминает Битлджуса»: Водонаева позировала в полосатых брюках в парке

Алена Водонаева решила прогуляться по осеннему парку в ярком образе, сочетав в своем комплекте зеленый и белый цвета. Активно в ее аутфите выделялись брюки в полоску.

Обнародованный в личном блоге снимок живо обсуждают фолловеры девушки. Многим style приглянулся.

«Классный прикид», «Богиня», «Какая яркая», «Стильно», «Классный образ, Алена!», «Красотка!» — можно увидеть в комментариях ее Instagram.

А как оценит брючный комплект ведущей профессионал? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к дизайнеру одежды Сергею Никулину.

«Сейчас в моде «ботинки-убийцы», но обувь здесь все-таки смотрится слишком громоздко и от этого несколько пошловато. В подобном аутфите лучше использовать более изящную обувь. В образе Алены зеленый цвет — акцентный, но оттенок у сумки теплый, а у пиджака — холодный. Белый с зеленым, конечно, отлично сочетается, это классика, но в целом образ не нравится. Она напоминает мне мультипликацинного персонажа Битлджуса в таких же полосатых брюках. Мы привыкли видеть Алену в женственных нарядах, поэтому данный образ не ассоциируется с ней. Но, с другой стороны, если Алена просто вышла в нем на прогулку, она заботилась об удобстве в первую очередь», — сказал эксперт.

Он также заметил, что массивные цепи, которые мы видим на Водонаевой, в нашей стране в тренде, но Европа относила такие аксессуары еще пару сезонов назад.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет интересовался модой. Окончил факультет дизайна костюма в МХПИ и стал заниматься созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы можно увидеть на специализированных экспозициях. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».