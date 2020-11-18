«Театр еле пережил карантин»: Елена Валюшкина просит вернуть зрителей в залы

Артистка попросила обратить внимание на то, что она ни в коем случае не жалуется.

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина высказалась в поддержку своих коллег, которые страдают из-за введения карантинных мер. Актриса призналась, что ей невероятно больно наблюдать за тем, что сейчас происходит в культуре. В Instagram Елена Валюшкина написала эмоциональное обращение. Она просит не добивать театры, которым сейчас и так непросто выживать. А с введением ограничений на наполняемость залов, они просто умрут.

«Театр еле пережил карантин, полное закрытие. С трудом выживал при заполнении зала на 50%. Но, выживал. И посадить нас на 25% — это издевательство», — написала Елена Валюшкина.

Звезда призналась, что довольно часто летает на съемки на самолетах, салоны которых наполнены людьми на все сто процентов. Двойные стандарты возмущают актрису до глубины души.

«Никто сейчас не застрахован, — уверена Елена Валюшкина. — Да. Не понятно, откуда к тебе прилипнет эта зараза».

Артистка попросила обратить внимание на то, что она ни в коем случае не жалуется, а просто хочет, чтобы победил здравый смысл, и очень на это надеется.

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Напомним, что Елена Валюшкина не единственная знаменитость, высказавшаяся на тему ограничений для театров. О проблеме заявили Владимир Винокур, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский и другие звезды шоу-бизнеса.

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