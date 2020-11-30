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«Зачетные фото»: Анфиса Чехова в ультрамариновом купальнике разволновала фанатов

Звезда поделилась роскошным снимком из Дубая.

«Зачетные фото»: Анфиса Чехова в ультрамариновом купальнике разволновала фанатов
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова буквально прописалась в теплых краях. Пару недель красавица чиллила на Мальдивах, а после перебралась в Дубай.

Анфиса категорически не хочет возвращаться в холодную Москву, и подписчикам Instagram звезды это только на руку. Ну разве могли бы они любоваться буйством красок и наслаждаться роскошными формами Анфисы Чеховой, останься она в столице.

Сейчас Instagram звезды представляет собой настоящее шоу переодеваний Анфисы в купальники и бикини. Сколько их уже продемонстрировала Чехова, пока никто не сосчитал.


На этот раз актриса решила показать себя в купальнике ультрамаринового цвета, который подчеркнул ее стройность и акцентировал тонкую талию.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова будоражит воображение поклонников. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова рассказала, что она в невероятном восторге от отдыха в Дубае, а поклонники звезды тут же признались, что испытывают положительные эмоции, разглядывая ее фото с пляжей.

«Какая вы худая», «Шикарная!», «Зачетные фото», «Огонь, красивая», — делают комплименты Анфисе Чеховой ее фанаты.

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