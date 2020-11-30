«Шикарная»: Чехова позировала в ажурном нижнем белье

Недавно Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах. Вернувшись в Москву, она решила, что этого отпуска ей недостаточно и улетела в Дубай. Подписчикам в Instagram она рассказывает о прелестях своего отпуска и не забывает делиться откровенными фотографиями. На этот раз телеведущая решила поделиться снимками из номера отеля. На кадрах Чехова позировала в ажурном нижнем белье.

«Шикарная! Ух, какая женщина, мне б такую! Тело просто огонь! Секси! Вот это да!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что ноябрьские серые будни в Дубае решили провести и другие звезды российкого шоу-бизнеса. Среди них Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Виктория Боня.

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