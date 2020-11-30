«Начнем разваливать «Спартак» с низов»: Андрей Аршавин публично унизил младшего сына

Телеведущая Юлия Барановская после разрыва с гражданским мужем Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей известного футболиста. Многодетная мама стремится дать своим наследникам все самое лучшее.

Два сына и дочка Юлии живут в любви и заботе. Барановская много внимания уделяет развитию детей. Младший сын звезды, восьмилетний Арсений проявил интерес к футболу, и Юлия тут же отдала его в Академию «Спартака».

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Папа мальчика, бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, который не принимает участия в воспитании детей, с издевкой прокомментировал этот факт. Спортсмен дал понять, что скептически относится к способностям наследника.

Накануне вечером Андрей Аршавин в эфире телеканала «МАТЧ» заявил, что присутствие его сына Арсения в команде поспособствует ее развалу. И назвал этот «трансфер» очень неудачным.

«Начнем разваливать «Спартак» с низов», — сказал Андрей Аршавин.

Издевка над маленьким сыном Аршавину показалась очень удачной, и он весело захохотал.

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