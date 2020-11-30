Заброшенная могила: за захоронением бабушки и дедушки Ксении Собчак некому ухаживать

Родственники Ксении Собчак по линии отца до сих пор живут в Узбекистане. Телеведущая с ними не общается, помощь никакую не предлагает. И, видимо, поэтому даже не знает, что могила бабушки Надежды Андреевны и дедушки Александра Антоновича уже 30 лет как заброшена. Об этом рассказал «Комсомольской правде» театральный продюсер Валерий Сергеев.

Двоюродная сестра Анатолия Собчака — Ада, которая живет в Ташкенте, рассказала источнику, что Ксения даже ни разу не была там. Также она добавила, чтобы ее не беспокоили по этому вопросу.

Напомним, что Анатолий Собчак родился и вырос в Ташкенте, а после переехал в Санкт-Петербург. У Ксении есть сводная сестра Мария, которая старшее ее на 16 лет. Но и с ней звездная блондинка не поддерживает отношения.

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